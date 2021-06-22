Тбилиси, , 09:04 — REGNUM В Грузию вернулись первые военнослужащие последнего грузинского подразделения, остающегося в Афганистане. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

По данным министерства, вернувшиеся пехотинцы провели в Афганистане полгода. Там они служили на авиабазе Баграм под командованием США, участвуя в миссии НАТО «Решительная поддержка».

«В Тбилисском международном аэропорту грузинских миротворцев встречали командующий Силами обороны генерал-майор Георгий Матиашвили и командующий Западными войсками, бригадный генерал Коба Григолия», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что военный контингент Грузии в Афганистане доходил до 850 человек. Это был самый крупный иностранный контингент в Афганистане среди стран, которые не состоят в НАТО.

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