Москва, , 09:04 — REGNUM Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Арреаса состоятся 22 июня в Москве, говорится в сообщении российского МИД.

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Арреса 21 июня прибыл в Россию с трехдневным официальным визитом. В МИД отметили, что даже в условиях пандемии коронавируса динамика двусторонних контактов Москвы и Каракаса остаётся стабильной на высшем и высоком уровнях.

«В ходе предстоящей встречи стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в противодействии коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также Лавров и Арреаса обменяются мнениями по актуальным темам глобальной и региональной повестки дня, а также обсудят развитие ситуации в Венесуэле и вокруг неё.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла первой из стран Западного полушария зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и подключилась к её клиническим испытаниям.

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