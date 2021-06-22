Вашингтон, 22 июня 2021, 08:47 — REGNUM Президент США Джо Байден на год продлил режим «национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее». Об этом говорится в письме руководству Конгресса США, опубликованном пресс-службой Белого дома.
В письме отмечается, что политика Пхеньяна продолжает представлять угрозу национальной безопасности, а также внешней политике и экономике США.
Байден также обосновывает свое решение тем, что на Корейском полуострове сохраняются риски распространения материалов, необходимых для создания ядерного оружия.
«Поэтому я решил продлить на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее», — говорится в письме.
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