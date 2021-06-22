Бишкек, , 08:46 — REGNUM Фонд миростроительства Организации объединенных наций в ближайшие пять лет планирует предоставить киргизским властям от $10 млн до $15 млн (от 732 млн до 1,1 млрд рублей). Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Йенч на встрече с главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Также дипломаты обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на киргизско-таджикской границе.

Министр иностранных дел Киргизии рассказал представителю генсека ООН о ситуации на юге республики, о человеческих жертвах и материальных потерях киргизской стороны.

При этом он отметил, что киргизские власти решили все восстановительные работы проводить за счет бюджета, а также акцентировал внимание на том, что Киргизия намерена разрешать конфликтную ситуацию с Таджикистаном только политико-дипломатическим путем.

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.