Сеул, , 08:45 — REGNUM Спорт не должен быть связан с политикой. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра культуры, спорта и туризма Южной Кореи Хван Хи.

Данное заявление министра, обнародованное 21 июня в ходе заседания парламентского комитета, прозвучало на фоне призывов бойкотировать Олимпийские игры в Токио из-за территориальных притязаний Японии на острова Токто.

Он отметил, что правительство не рассматривает возможность бойкота Олимпиады, которая состоится уже через месяц.

Призывы к бойкоту Игр в кругах общественности и законодателей от правящей Демократической партии «Тобуро» активизировались после того, как Япония отметила южнокорейские острова Токто как часть японской территория на карте эстафеты олимпийского огня.

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Хван Хи также акцентировал внимание на том, что при решении данного вопроса необходимо учитывать точку зрения спортсменов.