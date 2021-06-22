Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Российский посол Анатолий Антонов, вернувшийся в США после трёх месяцев консультаций в Москве, направил американским властям ряд предложений по нормализации отношений двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, в различные организации США направлены просьбы о встрече с руководителями тех или иных структур. Российская сторона предлагает обсудить возможные пути реализации того положительного настроя, «который, как нам кажется, мы вынесли с саммита наших двух президентов, на — я буду аккуратен — стабилизацию российско-американских отношений».

Такая стабилизация, добавил он, позволит говорить в дальнейшем об улучшении двухсторонних связей. Уже удалось выйти на связь с представителями Госдепартамента США, конкретные встречи намечены на ближайшие дни.

«Подождём, я думаю, что потребуется немного времени, и мы уже сможем говорить о конкретных результатах», — сказал Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, о возвращении американского посла в Россию, а российского — в США договорились президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден. Это произошло на саммите в Женеве 16 июня.

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