Минск, , 08:40 — REGNUM После введения Европейским союзом новых санкций в отношении Белоруссии, Москва будет поддерживать Минск. Об этом 22 июня заявил посол России в республике Евгений Лукьянов.

«Мы не бросим Беларусь», — приводит его слова РИА Новости.

Также Лукьянов уточнил, что Россия будет поддерживать Белоруссию «до самых критических обстоятельств».

«Мы — союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», — добавил российский дипломат.

В то же время он указал, что в этой ситуации «есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совет Евросоюза 21 июня решил ввести ограничительные меры против 78 белорусских граждан и восьми организаций.

При этом всего санкционный список ЕС против Белоруссии на данный момент насчитывает 166 физлиц и 15 организаций, включая флагманы белорусской индустрии и активы близких к президенту Белоруссии Александру Лукашенко бизнесменов.