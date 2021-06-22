Вашингтон, 22 июня 2021, 08:35 — REGNUM Нынешняя администрация США наиболее «этичная» в истории страны, несмотря на распределение должностей родственникам высокопоставленных помощников, заявила 21 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.
Вопрос кумовства в американской администрации ранее поднял юрист Уолтер Шоб, который специализируется на вопросах этики правительства.
Среди тех, кто получил должность в одном из ведомств США, по всей видимости, благодаря своим родственным связям с тем или иным высокопоставленным чиновником издание называет, в частности, детей советника Белого дома Стива Рикетти — сына Джей-Джея и дочь Шеннон, дочь заместителя главы администрации Белого дома Брюса Рида Джулию и других.