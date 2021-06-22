Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Нынешняя администрация США наиболее «этичная» в истории страны, несмотря на распределение должностей родственникам высокопоставленных помощников, заявила 21 июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает New York Post.

Вопрос кумовства в американской администрации ранее поднял юрист Уолтер Шоб, который специализируется на вопросах этики правительства.

«Прежде всего, позвольте мне сказать, что у нас самые высокие этические стандарты среди всех администраций в истории, об этом говорили многие должностные лица по этике, и мы гордимся этим», — заявила Псаки на своем ежедневном брифинге для прессы.

«Мы также укомплектованы беспрецедентными темпами, и это самая [этнически] разнообразная администрация в американской истории», — добавила она. — Поэтому мы, безусловно, ожидаем, что все будут соблюдать эти высокие стандарты этики. Это относится и к тому, как мы работаем. Это также относится и к тому, как производится прием на работу».

Среди тех, кто получил должность в одном из ведомств США, по всей видимости, благодаря своим родственным связям с тем или иным высокопоставленным чиновником издание называет, в частности, детей советника Белого дома Стива Рикетти — сына Джей-Джея и дочь Шеннон, дочь заместителя главы администрации Белого дома Брюса Рида Джулию и других.