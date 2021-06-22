Тегеран, , 08:44 — REGNUM 21 июня члены председательствующего совета Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента избрали Вахида Джалалзаде в качестве нового главы комитета. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Члены Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента провели заседание для избрания нового главы комитета, а также членов председательствующего совета.

После голосования члены комитета избрали председателем Вахида Джалалзаде, который представляет народ Урмии в парламенте. Эбрахим Азизи, депутат от Ширазского избирательного округа, был избран первым заместителем, а Аббас Могтадаи — вторым заместителем председателя.

Тем временем Махмуд Аббасзаде Мешкини был избран пресс-секретарем, Али Ализаде — первым секретарем, а Ягуб Резазаде — вторым секретарем Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента.