Владивосток, , 08:50 — REGNUM 21 июня закончился приём документов от желающих поучаствовать в конкурсе на замещение должности главы Владивостока. Подано восемь заявлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в думе города.

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Занять пост градоначальника столицы Приморья и Дальнего Востока изъявили желание безработный Вячеслав Гнездилов, специалист КСП Приморья Екатерина Лысенкова, безработный Константин Водзинский, мастер матрасного участка Алексей Коновалов, доцент ДВФУ Максим Белобородов, и.о. главы Владивостока Константин Шестаков, безработный Руслан Красовский и не сообщивший о себе сведений Ботур Исмаилов.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Юрий Трутнев 18 мая проехал по Владивостоку и остался недоволен увиденным, особенно теми объектами, куда были привлечены федеральные деньги. В итоге он резюмировал: «В городе нет хозяина».

В этот же день глава приморской столицы Олег Гуменюк написал заявление о добровольной отставке.

Губернатор региона Олег Кожемяко на защиту мэра не встал.