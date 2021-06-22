Салехард, , 08:29 — REGNUM На Ямале выборы будут проходить с 17 по 19 сентября. Об этом заявил председатель избирательной комиссии автономного округа Андрей Гиберт в ходе брифинга.

«К такому решению ЦИК России пришла на основании рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, дискуссии с экспертным сообществом», — подчеркнул Гиберт.

Избиратели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. В помещении для голосования планируется предусмотреть все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

На территории ЯНАО будут работать 227 участковых избирательных комиссий. Из них 16 будут расположены в местах временного пребывания избирателей, в том числе на железнодорожном вокзале в Ноябрьске, в больницах Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя, на месторождениях в Надымском, Тазовском и Ямальском районах.

При многодневном голосовании будет применяться система «мобильный избиратель», когда человек может проголосовать по месту пребывания.

Напомним, на Ямале основными избирательными кампаниями в сентябре станут выборы депутатов Госдумы и Тюменской областной думы.