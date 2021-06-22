Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновской области представлен новый начальник УФСИН. Пост занял Сергей Балдин, который ранее работал в Оренбургской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Вновь назначенного руководителя УФСИН России по Ульяновской области Сергея Балдина представил врио губернатора Алексею Русских заместитель директора ФСИН России Анатолий Якунин. Отмечается, что обсуждались вопросы, стоящие перед региональной уголовно-исполнительной системой, а также межведомственное взаимодействие.

В частности, подняты такие направления сотрудничества, как социальная адаптация осуждённых, развитие производства и организация новых рабочих мест в исправительных учреждениях. Кроме того, обсуждены вопросы создания условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляцией.

По данным УФСИН по Ульяновской области, в 2020 году объём выпуска товарной продукции и оказанных услуг в исправительных учреждениях региона превысил сумму 350 млн рублей. В ведомстве отмечают снижение численности осуждённых к наказаниям, не связанным с лишением свободы: за год по учёту УИИ прошло более 7 тыс. человек.