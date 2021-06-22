Ариф Асалыоглу, 22 июня 2021, 09:30 — REGNUM Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что продолжаются разработки беспилотных летающих машин, и что в течение 10 лет могут быть введены в эксплуатацию летающие такси. Караисмаилоглу заявил, что в последние годы также ведутся разработки авиаперевозок.

Беспилотники
Беспилотники
Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне последних выборов президент Эрдоган открыл в Адапазары отечественный автомобильный завод. На церемонии закладки фундамента завода, на котором будут производиться турецкие автомобили TOGG, Эрдоган сделал важные заявления, отметив: «Сегодня важный день, когда мы воплощаем в жизнь нашу 60-летнюю мечту. Пусть и по прошествии 60 лет, попытка Турции сделать такой шаг превратилась в кошмар для некоторых среди нас». Однако до сих пор неясно, где будет располагаться этот завод, а также другие подробности о будущем автомобиле.

Правительство, безуспешно пытавшееся бороться с эпидемией коронавируса, несмотря на объявленный им карантин, проводило партийные конгрессы при участии большого количества людей. В одном из своих выступлений на конгрессе президент Эрдоган рассказал о пути, проделанном Турцией в области оборонной промышленности за последнее время, и сказал, что мы будем строить свои военные самолеты и свои пассажирские самолеты.

Эти проекты, о которых правительство говорит в течение многих лет, но которые так и не дошли до стадии реализации, обсуждают в социальных сетях.

Ученый Дженгиз Гёчер публикует следующий комментарий:

@_CengizGocer: Они и находят золотые прииски, и строят летающие машины, и отправляются в космос… Как же они зашевелились после того, как лидер преступной группировки Седат Пекер выдвинул обвинения. Сценаристы голливудских фильмов просто меркнут на их фоне.

Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2
Турецкий ударный БПЛА Bayraktar TB2
Baykarsavunma.com

Пользователь с ником Benim Adım Türk высказывается в поддержку этого комментария:

@BenimadmTRK2: Когда наши с официальным визитом отправились в США, Трамп тогда сказал им, что все вы превзошли голливудских звезд, а ПСРовцы глупо ухмылялись на это… Помните?

Пользователь по имени Хюсейин также поддерживает это сообщение следующим комментарием:

@Huseyin24628537: После таких событий Илон Маск нам просто обзавидуется!

Пользователь с ником Sevdam выступает с критикой, отмечая следующее:

@ilk_sevdamm_: Раз уж мы строим летающую машину! Почему до сих пор на повестке дня дороги, мосты, шоссе за миллион долларов? В самом деле, где, интересно, наш самолет в нашем небе? Неужели никак не может приземлиться? Может, закончилось топливо. Но как он упал, мы тоже не слышали.

Пользователь с ником Mamoste публикует следующий комментарий:

@Mamoste_ig: Скорее всего, летающие машины — это проект одной из фирм, распиливающих правительство. Как все распилили, проект и завершился. Та же команда, не сумев разогнаться, приступила к делу «летающих машин». Ситуация похожа на следующее: в период, когда не было руководителя Центрального банка, когда он заявлял, что «мы пережили пандемию без серьезных потерь», ежедневный прирост числа заболевших превысил 50 тысяч человек, а число летальных случаев приблизилось к четырехзначной отметке.

Ana Hilalice публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@Anahilalice: Давайте для начала, может, построим нелетающую машину, а уже потом подумаем о летающей. Где эта TOGG, на открытии которой присутствовал Эрдоган? И где, интересно, завод по ее производству?

Автомобиль TOGG
Автомобиль TOGG
togg.com.tr

Публицист и журналист Бюлент Мумай публикует следующий комментарий, проясняющий ситуацию с производством автомобиля TOGG:

@bulentmumay: Кого назвали должником, кто выплатит 45 миллионов долларов Сезгину Барану Коркмазу, нечистому на руку бизнесмену, близкому к правительству? «Кырача Холдинг», верно? И что же мы узнали со страниц правительственных СМИ в разделе новостей экономики? «Кырача Холдинг» вышел из состава учредителей производителя местного автомобиля (TOGG) и свою долю акций передал другу Эрдогана Этхему Санджаку. Случайность? Конечно, нет.

В ответ на это пользователь Atatürkçü Metin пишет:

@metin_1919: Вице-президент Фуат Октай заявил: «Мы станем мировыми лидерами по производству летающих машин». По-видимому, это произойдет путем скрещивания нашего отечественного, национального автомобиля TOGG с беспилотниками İHA :)

Инженер Шахин Тигрек публикует комментарий, обращаясь к вице-президенту Фуату Октаю:

@sahintigrek: Уважаемый вице-президент Фуат Октай. Я смотрел ваше выступление на пресс-конференции. К сожалению, вас дезинформировали. Мы не участвуем в производстве ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. Планируемый на 2032 год ежегодный объем экспорта автомобилей TOGG, собираемых из импортных запчастей, — 8 тысяч. Цель по экспорту TOYOTA к 2032 году — 12 миллионов автомобилей. Двигатели, аккумуляторы и важные детали автомобиля, цели по которому расписаны на 10 лет вперед, поставляются из-за границы. Дизайн — Италия.