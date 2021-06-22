Минск, , 08:36 — REGNUM Гражданка России София Сапега, задержанная в Минске вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, может остаться под арестом после 23 июля. Об этом российский посол в Белоруссии Евгений Лукьянов сообщил 22 июня РИА Новости.

Он отметил, что Сапегу поместили под стражу на срок с 23 мая по 23 июля, но арест могут продлить. Такое решение будет законным.

«Это процессуально возможно, это все законно. Идут следственные действия, ей предъявлены обвинения», — пояснил Лукьянов.

Дипломат добавил, что белорусские власти обсуждают просьбу о помиловании, которая исходила от отца девушки. Раз была просьба, должен быть ответ, пояснил он и предположил, что от официального Минска последует какая-то реакция на публичное заявление Андрея Сапеги.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации российского МИД, Сапегу подозревают в совершении ряда преступлений, предусмотренных УК Белоруссии, в августе-сентябре 2020 года. Ранее белорусское телевидение показало запись, на которой Сапега признается в работе с телеграм-каналом, публиковавшим личные данные правоохранителей. Этот канал признан в Белоруссии экстремистским.

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