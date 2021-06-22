Тегеран, , 08:25 — REGNUM 22 июня избранный президент Ирана Эбрахим Раиси в городе Мешхед выступит с речью в святилище Имама Резы (восьмого имама в шиитском исламе). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 июня.

Раиси выступит с речью во дворе святого пророка в 6 часов вечера по местному времени по случаю годовщины рождения 8-го шиитского имама Али ибн Мусы ар-Рида.

Раиси был объявлен победителем президентских выборов в Иране 18 июня, набрав 17 926 345 голосов из общего числа 28 933 004 бюллетеней.

13-е президентские выборы в Иране прошли одновременно с шестым туром выборов в муниципальные советы городов и деревень, первым промежуточным сроком для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и вторым промежуточным сроком для пятого тура выборов в Совет экспертов.