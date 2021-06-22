Тегеран, , 08:22 — REGNUM 21 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США в отношении Исламской Республики, которые изначально можно считать необоснованной мерой, будут сняты в ближайшее время, при этом в страну хлынут иностранные инвестиции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая онлайн на церемонии открытия ряда национальных проектов, Рухани отметил, что это 75-я церемония запуска инновационных проектов, которая показывает миру, что Иран является центром инвестиций и производства.

Он приветствовал сопротивление иранцев в течение последних 3,5 лет экономическому терроризму со стороны Вашингтона, назвав его беспрецедентным в истории региона и мира.

Ссылаясь на недавнее заявление министерства финансов США об ослаблении препятствий для импорта товаров, связанных с коронавирусом, Рухани подчеркнул, что это признание США в том, что они заблокировали поступление продукции для иранской нации, включая гуманитарные товары.

«Американские власти признали этот факт только после того, как Иран стал производителем и экспортером масок и вакцин против COVID-19», — сообщил президент.

Он подчеркнул, что, несмотря на инфляцию, страна изобилует товарами, что свидетельствует о том, что экономическая война не достигла своей цели сокрушить экономику Ирана.