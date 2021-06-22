Тегеран, , 08:27 — REGNUM 21 июня Иранский институт Пастера (IPI) и индийская компания Bharat Biotech заявили о подписании соглашения об обмене и передаче знаний по ротавирусной вакцине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Соглашение, которое было подписано спустя более двух лет (19 июня 2021 года), станет важным шагом на пути к снижению численности детей с ротавирусом. Вакцина защитит от инфекций ротавирусом, который является основной причиной диареи у детей.

На церемонии подписания, состоявшейся с участием главы IPI Али-Резы Биглари и председателя Bharat Biotech Кришны Эллы, стороны договорились предоставить ротавирусную вакцину для государственной вакцинации и передать технологию ее производства.

Согласно сообщению посольства Ирана в Индии, Тегеран и Нью-Дели выразили готовность расширить двусторонние отношения в области здравоохранения, лечения и совместного производства вакцин.

В связи с этим посол Ирана в Нью-Дели Али Чегени выразил надежду, что вскоре будут подготовлены основания для отправки в Иран вакцины против коронавирусной инфекции, произведенной компанией Bharat Biotech Company.

По мнению экспертов, соглашение между Ираном и Индией можно рассматривать как основу для дальнейшего расширения двусторонних связей в области совместного производства вакцин и обмена современными мировыми технологиями.