Донецк, , 08:23 — REGNUM Власти ДНР намерены предпринять адекватные меры в ответ на уничтожение украинскими боевиками санитарного автомобиля. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщила пресс-служба политика.

«Подчёркиваю, мы не должны и не будем спускать Украине с рук её подлые выходки, и намерены реализовать соответствующие ответные шаги», — приводят в пресс-службе слова Пушилина.

Он также пообещал разобраться, почему Народная милиция ДНР не открыла ответный огонь.

Напомним, вследствие миномётного обстрела санитарной машины украинскими карателями погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР, ещё один получил тяжёлые ранения.

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