Тегеран, , 08:34 — REGNUM 20 июня бывший президент Ирана Хасан Рухани поручил Координационному совету по экономическим вопросам кабинета министров представить избранному президенту Эбрахиму Раиси доклад об экономическом состоянии страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани поручил правительству на заседании представить избранному президенту Раиси доклады об экономическом состоянии страны и мерах, принятых администрацией Ирана.

На встрече министр нефти Биджан Зангане представил отчет о продажах нефти, заявив, что после выхода США из иранской ядерной сделки 2015 года и в результате пандемии коронавирусной инфекции доходы Ирана от продажи нефти за последние три года сократились на 100 миллиардов долларов.

В докладе отмечается, что зависимость бюджета Ирана от продажи нефти снизилась до минимума в 10 процентов, поскольку страна впервые в истории запланировала бюджет без учета доходов от нефти.

Президент Рухани заявил на встрече, что поставки основных товаров и медикаментов были главным приоритетом администрации в этот период, и рекомендовал такой же подход на оставшуюся часть года.

Глава судебной власти Эбрахим Раиси был избран президентом Исламской Республики Иран на президентских выборах 18 июня.