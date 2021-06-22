Тегеран, , 08:35 — REGNUM 20 июня посол Ирана в Женеве высоко оценил участие иранских граждан в Швейцарии в 13-х президентских выборах, заявив, что «обманутые элементы» не смогли сорвать избирательный процесс и не повлияли на решимость иранского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В сообщении, опубликованном в Twitter, Мохаммад Реза Хаджи Карим Джаббари отметил, что люди показали, что тщетные попытки некоторых элементов сорвать выборы не повлияли на волю народа определять свою судьбу.

Из более чем 59,3 миллиона иранцев, имеющих право голоса на 13-х президентских выборах, почти 29 миллионов приняли участие в этом мероприятии.

Президентские выборы в Иране прошли 18 июня в 134 странах мира. Выборы дважды продлевались до 2:00 следующего дня.

13-е президентские выборы были проведены одновременно с шестым туром выборов в городские и сельские советы, первым промежуточным сроком для дополнительных выборов в парламент 11-го созыва и вторым промежуточным сроком для выборов в пятую Ассамблею экспертов.

Ранее министр внутренних дел страны Абдолреза Рахмани-Фазли объявил, что Эбрахим Раиси получил 17 926 345 голосов из общего числа 28 933 004 бюллетеней, будучи избранным президентом Исламской Республики Иран.