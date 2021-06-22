Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Тамар Жвания не собирается уходить в отставку только из-за призывов от политических партий. Об этом она, как передаёт «Общественное телевидение», 21 июня сказала журналистам.

Жвания отметила, что итоги парламентских выборов 2020 года, в фальсификации которых её обвиняют, признаны международными организациями, а доказательства подтасовок не представлены.

«Люди могут покинуть свои посты на основании доказательств, а не по политическим мотивам», — сказала глава ЦИК.

Председатель Центризбиркома добавила, что её уход в данной ситуации был бы «очень плохим мессиджем» для других руководителей.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Депутаты правящей партии «Грузинская мечта» создали парламентскую комиссию для расследования обвинений. В неё никто из оппозиции не вошёл.

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