Вашингтон, , 08:06 — REGNUM Свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей Конгресса США не намерен вносить бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 21 июня в эфире телеканала RAV.

Речь идет об избирательной кампании 2022 года, в ходе которой в стране должны определить состав обеих палат парламента. Трамп отметил, что часто слышит о своем выдвижении.

Политик подчеркнул, что имеет «хорошие отношения» с лидером республиканцев в Палате представителей Кевином Маккарти. Экс-глава Белого дома также выразил надежду на то, что выборы продут «традиционным путем».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня издание The Hill распространило информацию о том, что Дональд Трамп назвал интересной идею занять должность спикера в Палате представителей. 21 июня он заявил, что так и не признал своего проигрыша по результатам выборов президента США, прошедших в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил, что не признал своего поражения на выборах