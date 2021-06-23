Война потребовала напряжения всех сил и затронула практически всех жителей СССР. 22 июня, в День памяти и скорби Россия вспоминает о жертвах войны. Все новости о траурных мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби, читайте в трансляции ИА REGNUM.

Это была самая кровопролитная война в истории России и других стран бывшего СССР, погибло более 26 млн граждан, десятки миллионов получили ранения.

80 лет назад, 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 дней и закончилась победой Красной армии и ее союзников.

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«Мы всегда будем хранить память о подвигах наших предков и бережно передадим её молодому поколению», — пообещал чиновник.

22 июня мы все снова вспоминаем тех, кто отважно сражался на фронтах Великой Отечественной войны и ценой своей жизни освободил Советскую Родину от врага. Также вспоминаем и тех, кто без устали трудился в тылу, обеспечивая армию обмундированием и боеприпасами, заявил в своём обращении к жителям Пермского края губернатор Дмитрий Махонин .

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Дмитрий Артюхов подчеркнул, что важно не допустить повторения исторической трагедии, забвения её уроков, а также выполнять главный наказ защитников — беречь Отчизну, делать всё для её благополучия и процветания.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов пожелал землякам мира и добра в День памяти и скорби. Он напомнил, что 80 лет назад фашистские захватчики вероломно напали на Советский Союз.

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«22 июня 1941 года рано утром Германия без объявления войны напала на нашу страну. Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к Победе. Неимоверно труден был этот путь. Сполна познала наша Родина и горечь поражений, и радость побед. День памяти и скорби отмечается ежегодно 22 июня, он был установлен Указом президента России в 1996 году. Этот день — дань памяти героям и жертвам Великой Отечественной войны, а также участникам всех войн за свободу и независимость», — отметил председатель парламента Кемеровской области Вячеслав Петров .

Сегодня, 22 июня, исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В военные годы Кузбасс стал одним из основных промышленных центров страны.

Жители Свердловской области 22 июня смогут снова услышать звуки сирен. Сигнал прозвучит в 14:15 по местному времени во всех муниципалитетах региона, сообщает областное управление МЧС.

80-летнюю годовщину нападения фашистской Германии на СССР в столице Республики Алтай Горно-Алтайске отметят памятными мероприятиями. Однако большая часть из них пройдёт в режиме онлайн.

В столице Бурятии Улан-Удэ 22 июня состоялась акция «Свеча памяти», посвящённая 80-летию нападения фашистской Германии на СССР. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, мероприятие прошло на мемориале Победы.

Подробности в материале: В Самаре в память о Великой Победе зажгли более 13 тысяч свечей

Сообщается, что в ночь с 21 на 22 июня в регионе состоялись мероприятия, которые были посвящены Дню памяти и скорби. В международной акции «Огненные картины войны», которая проходит в городах-героях и городах трудовой доблести, принял участие глава области Дмитрий Азаров.

Более 13 тысяч свечей зажгли в память о Великой Отечественной войны в Самаре. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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В День памяти и скорби 22 июня жители Красноярска возложили живые цветы и венки к Вечному огню на мемориале Победы.

«Тысячи воинов из Тувы отправились на фронт, сражаясь с фашизмом, еще больше тружеников тыла отдали свои силы и здоровье во имя Победы. Мы всегда будем помнить о них. Мы являемся их наследниками, и наша обязанность — защитить страну, защитить историческую память. Я уверен, что наша молодежь продолжит дело дедов и прадедов», — написал глава республики Владислав Ховалыг в соцсетях.

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска без объявления войны атаковали границы и города СССР. В тот же день по решению Х Великого хурала Тувинская Народная Республика стала первым иностранным союзником Советского Союза, объявив войну нацистской Германии.

В музее «Дорога жизни» на берегу Ладожского озера в Ленинградской области в ночь на 22 июня состоялось сразу несколько мероприятий, посвященных 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Главным из них стал концерт симфонического оркестра.

Сообщается, что поздно вечером в республике состоялась акция «Огненные картины войны», которая была посвящена Дню памяти и скорби. Мероприятие проходит в городах-героях, городах воинской доблести и славы. В нем принял участие и глава Башкирии Радий Хабиров .

Огненную инсталляцию портрета героя России, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии генерала Минигали Шаймуратова создали в Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ульяновск присоединится к акции «Общероссийская минута молчания»: юнармейцы, ветераны и байкеры возложат цветы к памятникам «Дороги войны» и «Дороги Великой Победы», а также включат звуковой сигнал на мотобайках.

Читайте подробнее: В Бишкеке зажгли 1418 свечей в память о начале Великой Отечественной войны

В столице Киргизии участники акции «Свеча памяти» выложили слова «Мы помним» и большую звезду из 1418 свечей — каждая из которых символизирует один день войны.

Министерство обороны России опубликовало на своём сайте архивные материалы о первых днях Великой Отечественной войны и трёх неприступных крепостях, замедливших наступление нацистской Германии. Мультимедийный раздел « День, о который разбился блицкриг » был подготовлен в честь 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.

Подробности в материале: В Ростовской области ко Дню памяти и скорби опубликовали архивные документы

В Ростовской области подготовлена публикация архивных документов к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Подробности в материале: С войны не вернулись 7400 жителей кузбасского Анжеро-Судженска

Сотрудники отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу присоединились к всероссийской социальной акции «Завтра была война», приуроченной ко Дню памяти и скорби. Они возложили цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны.

«Война прошла через каждую семью, унесла миллионы жизней, разрушила судьбы людей. Всегда будем помнить о подвиге наших солдат и офицеров. Сделаем все, чтобы память об их героизме и мужестве передавалась из поколения в поколение. Никогда не забудем, какой ценой завоевана Победа», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил цветы на могилы героев обороны столицы, похороненных на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Мы всегда будем свято чтить беспрецедентное мужество и героизм отцов и дедов, сделаем все возможное для недопущения подобного в будущем. Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны, всем, кто отстоял независимость нашей великой Родины, подарил нам возможность жить и растить детей в свободной стране», — цитирует Матвиенко сайт Совфеда.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке Победы на Поклонной горе в Москве.

В ночь на 22 июня в Петербурге состоялась акция «Огненные картины». На разведенном Троицком мосту была создана световая проекция в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, а на Марсовом поле активисты движения «Волонтёры Победы» выложили из 30 тысяч свечей образ медали «За оборону Ленинграда» и возложили цветы к Вечному огню. Со сцены прозвучали песни и стихи военных лет.

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В Салехарде 22 июня в парке Победы рано утром зажглись 700 свечей как знак вечной памяти героям Великой Отечественной войны.

В День памяти и скорби, 22 июня, в поле у поселка имени Тельмана Тосненского района Ленинградской области пройдет церемония поминовения воинов, погибших здесь в годы Великой Отечественной войны.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 22 июня почтил память погибших в Великой Отечественной войне и возложил цветы к мемориалу «Братская могила» на Воскресенском кладбище.

В Ростове-на-Дону ко Дню памяти и скорби подготовлен цикл мероприятий, который проведут сотрудники городских библиотек.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны симфонический оркестр резидентов «Тавриды», в состав которого вошли участники арт-школы классической музыки образовательного заезда «Новые русские сезоны», исполнил композицию «Священная война», ставшую гимном защиты Отечества. Выступление музыкантов состоялось на площадке арт-кластера в Крыму.

В Волгограде волонтеры приняли участие в акции «Единой России» и «Волонтеров Победы» «Огненные картины войны». В ночь с 21 на 22 июня в Волгограде на набережной имени 62-й армии в память о начале страшной войны активисты партпроекта «Историческая память» изобразили очертания знаменитой на весь мир скульптуры «Родина-мать зовет! «из тысяч лампадок. Длина рисунка составила 12 метров.

В Ленинградской области ровно в четыре часа утра 22 июня на мемориале «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера зажглась «огненная картина» — журавль на фоне красной звезды. На площади около 20 кв. метров ее составили из свечей участники Всероссийского движения «Волонтеры Победы». Немного ранее, в полночь, у стелы «Гатчина ─ город воинской славы» зажглась «огненная картина», посвященная курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД, погибшим в боях на подступах к Ленинграду в августе — сентября 1941 года.

Подробности в материале: В Калмыкии в День памяти и скорби зажгли сотни свечей

Сотни свечей зажгли жители Калмыкии на территории мемориального комплекса героев Гражданской и Великой Отечественной войн. Участие в акции «Свеча памяти» принял глава республики Бату Хасиков .

Жители Казани 22 июня за 1,5 часа совершили марш-бросок и преодолели расстояние от центра города по мосту «Миллениум» до мемориала памяти героев Великой Отечественной войны. Своё шествие две организованные колонны начали около 02:30 и ближе к 04:00 добрались до парка Победы, где возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания, зажгли свечи.

В Свердловской области ночью 22 июня зажгли десятки тысяч свечей. Акции в разных муниципалитетах приурочены ко Дню памяти и скорби, сообщает областной департамент информполитики.

К акции «Лучи Победы» впервые присоединился Омский завод транспортного машиностроения. Об этом сообщили 22 июня в мэрии Омска.

Российский посол в США Анатолий Антонов принял участие в акции «Свеча памяти», которая посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба посольства России в Вашингтоне.

Об этом: В Приамурье привезли капсулу с землёй с боевых мест за освобождение Крыма

В Приамурье 22 июня, в День памяти и скорби, доставили капсулу с землёй с мест боевых действий за освобождение Крыма в годы Великой Отечественной войны, в которых принимали участие жители области.

Подробности в материале: Приангарье День памяти и скорби проводит в онлайн-режиме

Так, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского запустил онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам».

Памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, 22 июня проводят учреждения культуры Иркутской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в связи с ростом заболеваемости COVID-19, они проводится в онлайн-режиме.

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников тыла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свята память героев, боровшихся с нацизмом», — отмечает глава России.

В День памяти и скорби 22 июня в Омске возложили цветы и венки к мемориалам в парке Победы и на Старо-Северном кладбище.

В Ульяновске сегодня, 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, спасатели организовали выставку с экспонатами времён войны.

Об этом: В Ростовской области зажгли свечи в память о начале войны

В Ростовской области на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» состоялась акция «Свеча памяти». Собравшиеся выложили фразу «Помним 80», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 22 июня.

Статья президента России Владимира Путина , посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое», опубликована на сайте Кремля.

В Чувашии 22 июня в рамках Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей проходит научно-практическая конференция. В ней принимают участие учёные, архивисты и поисковики из нескольких регионов России.

«Именно движение блока [НАТО] на восток, начавшееся, между прочим, с того, что советское руководство фактически уговорили на членство объединённой Германии в НАТО, стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе … C 1999 года последовало ещё пять волн расширения НАТО. В организацию вошло 14 новых стран, включая республики бывшего Советского Союза, что фактически похоронило надежды на континент без разделительных линий … многие страны были поставлены перед искусственным выбором — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года».

Владимир Путин в статье для немецкого издания Die Zeit назвал причину роста недоверия в Европе.

Об этом: В Белгороде и Старом Осколе зажгли картины из свечей

В память о 80-летии начала Великой Отечественной войны картины из свечей выложили 22 июня волонтёры Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Ярославцы в ночь на 22 июня зажгли 6000 свечей

В Ярославле прошла всероссийская акция «Свеча памяти», в рамках которой в ночь на 22 июня у Вечного огня были зажжены 6000 свечей. Ярославцы выложили из горящих свечей надпись «Город трудовой доблести. Ярославль. Мы помним».

В Архангельске в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, добровольцы зажгли сотни свечей, выложив надписи «Помним!», «Дервиш 80», «Архангельск».

«И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», — заявил Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля.

Историческая правда состоит в том, что советские солдаты в годы войны шли в Германию не ради мести, а для освобождения людей от нацизма. Об этом российский президент Владимир Путин заявил в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Читайте подробнее: Врио главы Пензенской области обратился к жителям в День памяти и скорби

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко в День памяти и скорби, 22 июня, обратился к жителям региона, ветеранам и труженикам тыла. Он отметил, что советский народ через неимоверные страдания сокрушил ненавистного врага и подарил миру победную весну 1945 года. Мельниченко выразил вечную признательность ветеранам и пожелал им крепкого здоровья.

В Ростове-на-Дону в сквере имени Фрунзе утром 22 июня состоялась церемония возложения цветов и венков к мемориалу «Павшим воинам». Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтил донской губернатор Василий Голубев .

Об этом: В Пензе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Пензе у Монумента воинской и трудовой славы прошла патриотическая акция «Свеча памяти». Почтить память павших в боях во время Великой Отечественной войны собрались ветераны, представители областной и городской власти, молодёжи и общественных объединений.

В ночь на 22 июня на площади у стелы Воинской Славы активисты «Единой России», «Молодой Гвардии», «Волонтёров Победы» создали из свечей легендарный самолёт Маресьева. Самолёт был обнаружен поисковиками в Новгородском районе.

Читайте также: В Кишинёве почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная с членами Партии социалистов 22 июня приняла участие возложении цветов к мемориалу воинской славы «Вечность» в Кишинёве. Об этом сообщает пресс-служба партии.

11:51 22.06.2021

В Мурманске у мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» прошел митинг. В нем принял участие губернатор Андрей Чибис.

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Фото: gov-murman.ru

12:06 22.06.2021 В канун Дня памяти и скорби Ижевск присоединился к международной акции «Огненные картины войны», которая прошла во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. В столице Удмуртии, городе трудовой доблести, из свечей выложили картину. Об этом: В Ижевске в День памяти и скорби свечами выложили картину

12:20 22.06.2021 Расширение Североатлантического альянса на Восток фактически похоронило надежды на Европу без разделительных линий. Об этом в своей статье, посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, заявил президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал расширение НАТО причиной роста взаимного недоверия в Европе

12:21 22.06.2021 Президент России Владимир Путин возложил букет красных роз к мемориалу у Кремлевской стены.

12:22 22.06.2021 22 июня 1941 года по-прежнему отзывается негодованием и скорбью в сердцах всех поколений. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Об этом: «Такого геноцида история не знала» — Путин о Великой Отечественной войне

12:31 22.06.2021 Забыть о жертвах, которые понёс советский народ ради победы в Великой Отечественной войне, невозможно. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Читайте подробнее: Люди всех поколений и возрастов почитают память павших в войне — Путин

12:31 22.06.2021 Россия будет хранить память и правду о Великой Отечественной войне, заявил 22 июня президент РФ Владимир Путин на церемонии возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Читайте также: Путин: Россия сохранит память и правду о Великой Отечественной войне

12:35 22.06.2021 В России всегда будут благодарны победителям в Великой Отечественной войне, которые подарили будущим поколениям жизнь и мир. Об этом 22 июня заявил президент России Владимир Путин на церемонии возложения цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Читайте подробнее: Мы сделаем всё, чтобы Россия всегда была великой державой — Путин

12:41 22.06.2021 В Иркутске 22 июня мероприятия, приуроченные к 80-летию нападения фашистской Германии на Советский Союз, проводились у мемориала «Вечный огонь Славы». Подробности сообщает пресс-центр областной мэрии. В День памяти и скорби представители ветеранских общественных организаций, дети, инвалиды войны, труженики тыла возложили цветы к мемориалу. Также накануне на площади у мемориала состоялась всероссийская акция «Огненные картины войны». В мероприятии приняли участие губернатор Приангарья Игорь Кобзев и мэр города Иркутска Руслан Болотов. Глава города отметил, что важно помнить не только День Победы, но и День скорби. Читайте также: «Огненные картины войны»: в Иркутске выложили бомбардировщик из свечей

12:43 22.06.2021 В Ижевске ранним утром 22 июня, в День памяти и скорби, состоялась акция «Свеча памяти». Мероприятие началось с возложения цветов к Вечному огню. Государственный симфонический оркестр Удмуртской филармонии в сквере Победы исполнил симфонию №7 Дмитрия Шостаковича («Ленинградскую»). Об этом: В Ижевске прошла акция «Свеча памяти»

12:45 22.06.2021 Президент РФ Владимир Путин выбрал немецкую газету Die Zeit для публикации статьи, чтобы донести свои мысли до европейцев. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь же речь идет все-таки о европейской истории. И если вы внимательно читали статью, здесь именно слова президент обращает к европейцам, к тем, с кем мы делим один континент», — сказал Песков. Об этом: Песков объяснил выбор Путина в вопросе публикации статьи о войне

12:47 22.06.2021 Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в памятной церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. Подробности в материале: Штайнмайер возложил венки на советском мемориале в Берлине

12:55 22.06.2021 Нижегородцы создали из 12 тысяч свечей легендарную «полуторку» — грузовик «ГАЗ-АА», выпускавшийся в годы войны на Горьковском автозаводе и ставший одним из символов Нижнего Новгорода. Читайте также: В память о начале войны нижегородцы создали «полуторку» из 12 тысяч свечей

12:58 22.06.2021 Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность в победе над рассадником фашизма, находящимся в Киеве. Читайте подробнее: Глава ЛНР: «Фашистское логово» находится в городе Киеве

13:01 22.06.2021 В Чувашии проходит межрегиональная научно-практическая конференция, посвящённая строительству во время Великой Отечественной войны Сурского и Казанского оборонительных рубежей. С приветственным словом обратился директор Чувашского государственного института гуманитарных наук Петр Краснов, который поблагодарил ИА REGNUM и главного редактора агентства Модеста Колерова за внимание к этой теме. Читайте также: Историки в Чувашии обсуждают историю строительства оборонительных рубежей

13:03 22.06.2021 Дню памяти и скорби была посвящена акция «Свеча памяти», организованная Обнинским молодежным центром. В мероприятии приняли участие учащиеся школ, колледжей и высших учебных заведений города. Присутствующие почтили память героев минутой молчания, возложили цветы и свечи к Вечному огню. Читайте подробнее: В калужском Обнинске прошла акция «Свеча памяти»

13:07 22.06.2021 Народ Узбекистана внёс вклад в Победу, заявил 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. «Это наша общая история. Братский народ Узбекистана внёс весомый вклад в победу над фашизмом. Сотни тысяч узбекистанцев проявили бесстрашие, мужество и героизм, многие не вернулись с поля боя, как и россияне», — сказал Мишустин. Читайте также: Мишустин рассказал о вкладе народа Узбекистана в победу над фашизмом

13:10 22.06.2021 Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и его жена Вадим и Светлана Красносельские 22 июня приняли участие в акции «Свеча памяти» у Мемориала Славы в Тирасполе. Об этом сообщает агентство «Новости Приднестровья». Подробности в материале: В Тирасполе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

13:11 22.06.2021 В Тюмени День памяти и скорби отмечается на площади Прощания зажжением свечей памяти, минутой молчания, возложением цветов к мемориалу учащимися школ города, губернатором Александром Моором, депутатами и другими официальными лицами. Читайте подробнее: Огненные картины вспыхнули в Тюмени в День памяти и скорби

13:17 22.06.2021 Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвящённая Дню памяти и скорби, состоялась сегодня на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге. В церемонии приняли участие члены городского правительства Петербурга. После минуты молчания здесь же прошла памятная акция «Никто вовеки не платил такой цены за жизнь и веру!», посвящённая 80-летию начала Великой Отечественной войны. 22 июня на Пискарёвском кладбище петербуржцы и гости города могут увидеть выставочную экспозицию «Братства великий огонь» и услышать стихи, посвящённые подвигу Ленинграда и ленинградцев в годы войны и блокады. Пискарёвское мемориальное кладбище. Фото: gov.spb.ru

13:23 22.06.2021 Алтайский край. В Заринском краеведческом музее вспоминают красноармейца Василия Яковлевича Черкашина. Он рождён в 1906 году в Сорокинском (Заринском) районе. Этой весной поисковый отряд «Братишка» обнаружил его останки, имя героя восстановили по сохранившемуся бланку медальона, который и будет представлен в музее в качестве экспоната. Считалось, что Черкашин пропал без вести в 1943 году. Теперь он захоронен в братской могиле на мемориале «Богородецкое поле» (Вяземский район Смоленской области — там и был найден).

13:26 22.06.2021 Кроме истории героев, 22 июня открыло и историю тех, кто не смог тогда организовать должное управление войсками, тех, кто бросил свои части и тех, кто сдавался в плен. Об этом: 22 июня 1941 года — день, открывший историю не только героизма

13:26 22.06.2021 Памятные мероприятия в Самарской области. Источник: samregion.ru

13:38 22.06.2021 22 июня в Забайкальском крае запланирован ряд мероприятий. Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина организует онлайн-проект «Вставай страна огромная, вставай на смертный бой» (6+). Забайкальский краеведческий музей имени А. К. Кузнецова совместно с клубом военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт» с 13:00 до 18:00 присоединяются к всероссийской памятной акции «За Родину!». Реконструкторы проведут параллель с событиями 80-летней давности именно в нашем регионе. В рамках проекта будет организована стационарная, интерактивная площадка, включающая в себя выставку техники, антуражное оформление согласно реалиям 1941 года, экспозицию вооружения и призывной пункт.

13:39 22.06.2021 В преддверии Дня памяти и скорби Забайкалье также присоединилось к всероссийской акции «Свеча памяти».

13:39 22.06.2021 В Йошкар-Оле, в 4:00 мск, в День памяти и скорби, к Вечному огню возложили цветы. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны жители города, представители общественной организации пограничников «Застава», поисковой отряд «Воскресение», волонтерский отряд ВОИС Поволжского государственного технического университета зажгли свечи и почтили память павших на полях сражений минутой молчания. Читайте также: В Йошкар-Оле к Вечному огню возложили цветы

13:40 22.06.2021 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в соцсети высказался в связи с 80-й годовщиной начала Великой Отечественной войны. Он отметил, что люди, победившие фашизм, останутся в памяти народа воплощением силы и мужества. Читайте также: «А потом случилось страшное»: губернатор Петербурга о дне начала войны

13:42 22.06.2021 В Сернурском районе Марий Эл в преддверии Дня памяти и скорби были благоустроены все расположенные в районе мемориалы. На площадках обелисков, памятных камней и прилегающих территорий работы проводили дети и взрослые, волонтеры и активисты «Единой России». Читайте подробнее: Все мемориалы памяти в районе Марий Эл благоустроили к 22 июня

13:46 22.06.2021 В Перми 22 июня проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Об этом сообщили журналистам в краевом правительстве. Читайте подробнее: Жители Перми вспоминают павших в годы Великой Отечественной войны

13:46 22.06.2021 По случаю Дня памяти и скорби губернатор Забайкальского края Александр Осипов обратился к жителям региона. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона: «Уважаемые забайкальцы! Сегодня в истории нашей страны скорбная дата — 80 лет назад мирную жизнь наших городов и сел прервала война. История еще не знала таких разрушений, варварства и бесчеловечности, каким отмечен путь немецко-фашистких захватчиков по нашей земле…». Читайте подробнее: Губернатор Забайкалья: «Вечная слава и память павшим»

13:57 22.06.2021 В Барнауле 22 июня состоялось торжественное открытие стелы, посвященной промышленным предприятиям, эвакуированным в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны. Напомним, данная инициатива Союза промышленников Алтайского края была реализована на средства алтайских промышленных предприятий. В реализации проекта участвовали скульптор Михаил Кульгачев и архитектор Сергей Боженко. Камень памятной стелы, доставленный из Саяногорска, обрабатывали на предприятии «Аквинк» (директор Сергей Джульдинов), рельефы отлили на рубцовском заводе «Литком» (директор Сергей Плешкань). Подробности в материале: В Барнауле открыли памятный знак заводам Победы

14:00 22.06.2021 Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, к Мемориалу Славы в Барнауле пришли почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны земляков губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого законодательного Собрания Александр Романенко, глава администрации города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных органов Алтайского края, а также школьники, студенты, курсанты военно-патриотических и военно-спортивных клубов, члены ветеранских и общественных объединений.

14:05 22.06.2021 Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в 23 часа глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в общероссийской акции «Свеча памяти». С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет, участники акции зажгли 80 свечей и почтили память павших героев. Глава региона отметил, что испытания, выпавшие на долю фронтовиков и тружеников тыла, были тяжелейшими: «Более полумиллиона жителей Алтайского края ушли на фронт, более половины из них не вернулись. Память о тех, кто отстоял Отчизну, будущее для всех нас, останется навсегда в наших сердцах. Мы всегда будем помнить и подвиг тружеников тыла. В считаные недели и месяцы десятки эвакуированных заводов развернули свою работу на Алтае. Целые эшелоны продовольствия, теплых вещей, медикаментов отправлялись отсюда на фронт. Наши госпитали вернули в строй десятки тысяч бойцов. Десятки тысяч эвакуированных из прифронтовых территорий обрели на Алтае второй дом. Это было тяжелое, сложное, страшное и героическое время». Цитата с сайта правительства Алтайского края.

14:16 22.06.2021 В День памяти и скорби на территории Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в парке «Патриот» в 12:15 состоялась общероссийская Минута молчания. После её окончания военнослужащие возложили цветы к памятнику «Матерям победителей».

14:17 22.06.2021 22 июня на соборной площади Главного храма ВС РФ проходит Марафон памяти, который приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В нем принимают участие: Ансамбль песни и пляски ВКС, Православный хор инженерных войск «За Веру и Отечество», Оркестр 1-й армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения, Ансамбль песни и пляски РВСН.

14:24 22.06.2021 Губернатор Воронежской области Александр Гусев и глава Воронежа Вадим Кстенин 22 июня приняли участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата, посвященной Дню памяти и скорби. Подробности в материале: В Воронеже возложили цветы к могиле Неизвестного солдата

14:54 22.06.2021 Надпись из свечей «Город трудовой доблести» и изображение полуторки появились в Нижнем Новгороде. Огненные картины зажглись в память о 80-летии со дня начала Великой Отечественной войны. Организаторы зажгли 1418 свечей в память о горьковчанах, воевавших в годы Великой Отечественной войны. В акции приняла участие министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов. Колонна мотоклуба «Ночные волки» прибыла от Монумента боевой и трудовой славы автозаводцев в Парк Победы и привезла зажженную от Вечного огня лампаду. От этого огня участники события зажгли свечи и создали памятную инсталляцию в форме полуторки «ГАЗ-АА» и надписи «Нижний Новгород — город трудовой доблести». Началась акция с голоса Левитана о начале Великой Отечественной войны и минуты молчания в память о погибших в те годы, а завершилась возложением цветов к мемориалу советским воинам-освободителям и к памятнику танкисту Зиновию Колобанову. Реконструкторы Нижегородского объединения военно-исторических клубов залпами почтили День памяти и скорби, а военный оркестр войсковой части 64 120 исполнил военные марши и песни.

14:55 22.06.2021 В ночь с 21 на 22 июня ПАО «Завод «Красное Сормово» приняло участие во Всероссийской акции «Лучи Победы». В рамках мероприятия лучи судовых прожекторов скрестили пять сухогрузов проекта RSD59, которые находятся в затоне сормовской верфи. Нижегородцы наблюдали световое шоу в течение часа. В 1941 году коллектив завода «Красное Сормово» решил невероятно сложную задачу — за 1,5 месяца перестроил производство и начал выпуск танков Т-34 и боеприпасов. Всего за четыре военных года в Сормове было построено более 13 тысяч танков. Выпущено 3 млн снарядов для «Катюш» и танковых пушек. Из 53 подводных лодок, построенных в годы войны в Советском Союзе, 26 были сормовскими.

14:56 22.06.2021 Акция «Свеча памяти» в Севастополе. Александр Полегенько © ИА REGNUM

14:57 22.06.2021 В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне указом президента России от 2 июля 2020 года Нижнему Новгороду было присвоено звание Города трудовой доблести. Это почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы: обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. За годы войны с нижегородских станков сошло 16 тысяч самолетов, 170 тысяч автомобилей, 31 тысяча танков и самоходных артиллерийских установок, было произведено более 57 миллионов боеприпасов.

15:04 22.06.2021 На Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга 22 июня состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на могилы военнослужащих Красной Армии и Флота, ленинградцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом: На Богословском кладбище Петербурга почтили память героев и жертв войны

15:08 22.06.2021 Мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщает 22 июня сайт мэра и правительства Москвы. Подробности в материале: Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата

15:15 22.06.2021 В Ханты-Мансийске в День памяти и скорби волонтёры, члены правительства и думы Югры, ветераны и горожане возложили цветы к Вечному огню в парке Победы. Об этом: В Югре память павших в Великой Отечественной войне почтили минутой молчания

15:15 22.06.2021 В настоящее время стали известны новые детали о ситуации накануне Великой Отечественной войны и осведомлённости о ситуации советского руководства. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24». Читайте также: 22 июня 1941 года: что знало советское руководство о нападении Германии?

15:27 22.06.2021 В День памяти и скорби в Калуге состоялось открытие передвижной выставки «Без срока давности». Материалы выставки содержат цифровые копии оригинальных архивных документов, рассекреченных и опубликованных в рамках всероссийского федерального проекта «Без срока давности». Работа по проекту в каждом регионе направлена на сохранение исторической памяти жертв нацистов, установление новых фактов преступлений против мирного населения. Читайте также: В Калуге в День памяти и скорби открылась выставка «Без срока давности»

15:38 22.06.2021 Часто встречается мнение, что в 1941 году советскую армию немецкие захватчики застали врасплох, но это утверждение верно не в полной мере. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: 22 июня 1941 года: кто выстоял перед натиском немецкого противника?

15:39 22.06.2021 Во Владимирской области 22 июня прошли мемориальные акции, посвящённые Дню памяти и скорби. Руководители региона и областных управлений федеральных силовых структур возложили цветы к Вечному огню на площади Победы во Владимире. Читайте также: Во Владимире почтили память погибших в Великой Отечественной войне

15:42 22.06.2021 Зажги свою свечу памяти mdms.omskportal.ru

15:45 22.06.2021 Накануне скорбной даты — 80-летия начала Великой Отечественной войны — Чебоксарская ГЭС совместно с Новочебоксарским химико-механическим техникумом помогли установить в Смоленской области 13 мемориальных плит с фамилиями 400 воинов из Чувашии, погибших в Ржевской битве в 1942—1943 гг. Проект реализован в рамках патриотической акции РусГидро «Память на высоте». Имена погибших нашли студенты химико-механического техникума — участники поискового отряда «Пламенные сердца» под руководством координатора военно-патриотического объединения «Свободный поиск» Людмилы Селивановой. Они собрали в архивах информацию о воинах из Чувашии, павших в Ржевской операции, которую по накалу, ожесточённости и потерям (около 300 тысяч человек) сравнивают со Сталинградской битвой. Восемь мемориальных плит с именами и фамилиями 306 уроженцев Чувашии установлены на Поле памяти у деревни Овсяники Темкинского района и пять плит в честь 94 чувашских воинов на Поле памяти у села Знаменка Угранского района. Сегодня, 22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, в Новочебоксарском химико-механическом техникуме прошел митинг с участием студентов «Выходим на рассвете». Его открыли в 4 часа — в такое же раннее утро напали фашистские оккупанты на нашу страну.

15:46 22.06.2021 Кроме того, Чебоксарская ГЭС совместно с химико-механическим техникумом планируют еще одну акцию в память о войне. В честь объявленного в Чувашии Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей будет организован автовелопробег по местам возведения укрепительных сооружений с исторической реконструкцией.

15:58 22.06.2021 В День памяти и скорби, в 80-летнюю годовщину с начала Великой Отечественной войны посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Вечный огонь» в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом 22 июня сообщает ТАСС. Читайте подробнее: Посол ФРГ в День памяти и скорби возложил венок в Парке Победы в Москве

16:03 22.06.2021 Несмотря на большую работу по восстановлению хронологии событий накануне Великой Отечественной войны и непосредственно 22 июня 1941 года, многие вещи остаются не вполне исследованными. Об этом 22 июня заявил историк, главный редактор проекта «Россия — моя история» Александр Мясников на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: 22 июня до сих пор является для всех загадкой — историк

16:17 22.06.2021 В Ростовской области 22 июня, в День памяти и скорби, в четырёх муниципальных образованиях предали земле воинов, сложивших свои головы в боях с гитлеровскими захватчиками. Подробности в материале: В Ростовской области предали земле останки красноармейцев

16:18 22.06.2021 В Курганской области волонтёры из более чем 1500 горящих лампад составили силуэт солдата в честь воинов 32-го лыжного полка. Огненной картиной «Курган помнит» в регионе отметили День памяти и скорби. Об этом: В Кургане в День памяти и скорби почтили память воинов 32-го лыжного полка

16:41 22.06.2021 Врио главы Мордовии Артем Здунов в День памяти и скорби, 22 июня, принял участие в торжественном возложении цветов к монументу воинам — уроженцам республики, погибшим в годы Великой Отечественной войны, на площади Победы в Саранске. Подробности в материале: Врио главы Мордовии возложил цветы к монументу воинам — уроженцам региона

16:47 22.06.2021 Статья президента России Владимира Путина под заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которая приурочена к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, стала поводом для бурного обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 22 июня в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Мы люди, а не животные» — Путин написал статью ко дню нападения на СССР

17:00 22.06.2021 Останки солдата Красной Армии Никифора Нименкова, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Киевом, торжественно захоронили 22 июня в Клинцах Брянской области. Поисковики обнаружили рядом с останками солдатский медальон, по нему и удалось установить имя бойца. Реликвию председатель Совета Брянского регионального общественного движения военно-патриотических и поисковых объединений «Отечество» Александр Соболев передал главе города Олегу Шкуратову, поскольку родственников красноармейца отыскать не удалось. Медальон будет храниться в краеведческом музее. Читайте подробнее: В брянских Клинцах захоронили останки красноармейца

17:28 22.06.2021 16 мемориалов, посвящённых героям Великой Отечественной войны, восстановят в Волгоградской области в 2021 году. Работы проведут в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества». Подробности в материале: В Волгоградской области за год отремонтируют 16 военных мемориалов

17:40 22.06.2021 Свечи на набережной в Москве. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17:51 22.06.2021 Служба в Вооруженных силах, широко применяющих современную технику и высокие технологии, развивает умственные способности человека, повышает уровень его образованности, а также способствует правильному формированию характера и воли, заявил 22 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл, обращаясь к российским военнослужащим после возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби. Читайте также: Патриарх Кирилл заявил о пользе военной службы для личности человека

17:55 22.06.2021 По инициативе германской стороны в связи с 80-летием начала Великой Отечественной войны и отмечаемым в России Днём памяти и скорби состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Ангелы Меркель, сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в материале: Меркель позвонила Путину в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

19:11 22.06.2021 «22 июня 1941 года воины 33 национальностей и народностей Советского Союза первыми приняли на себя удар гитлеровских агрессоров», —сообщает«Национальный центр правовой информации Республики Беларусь». Сообщается также, что 22 июня 1941 года городские и районные комитеты партии получили указание от ЦК КП (б)Б о немедленном установлении тесной связи с воинскими частями, о мобилизации военнообязанных, формировании вооруженных дружин и отрядов. Также в этот день началась героическая оборона Брестской крепости. Сегодня в Белоруссии отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Читайте подробнее: В Белоруссии продолжают этнические исследования начала войны

19:31 22.06.2021 Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, приуроченный к 80-й годовщине нападения нацистской Германии на СССР, сообщает 22 июня пресс-служба правительства ФРГ. «Канцлер подчеркнула, что никогда не будут забыты совершенные немцами преступления, которые привели к гибели многих миллионов жителей на Украине, а также в России, Белоруссии и в других бывших советских республиках», — указано в заявлении пресс-службы кабмина Германии. Читайте также: Меркель заявила Зеленскому, что Германия помнит зверства нацистов в СССР

22:50 22.06.2021 Акция «Свеча памяти» в Брянске. bryanskobl.ru

23:36 22.06.2021 «Я обращаюсь прежде всего и в очередной раз к народам, к народам наших соседних стран — полякам, литовцам, латышам, украинцам. Очнитесь, пока не поздно. Разберитесь вы с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность. Посмотрите, какой красивый мир, и в этом мире мы всегда нормально жили, по-соседски, делили кусок хлеба, ездили друг к другу. Давайте остановимся у этой последней черты: завтра будет поздно», — заявил 22 июня Александр Лукашенко, выступая на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом: Лукашенко призвал поляков, прибалтов и украинцев «очнуться, пока не поздно»

00:34 На реализацию «цветного блицкрига» в Белоруссии были брошены огромные финансовые ресурсы. Об этом заявил 22 июня Александр Лукашенко, выступая на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Об этом: Лукашенко: «Да бросьте, белорусы. Мы уже давно воюем»

06:23 В Смоленской области установлено 13 мемориальных плит с фамилиями 400 воинов из Чувашии, погибших в Ржевской битве. После снятия ограничений из-за пандемии коронавируса будет организована поездка поисковиков и родственников погибших солдат в Смоленскую область, к памятным мемориалам. Читайте подробнее: В Смоленской области установили плиты с именами погибших воинов из Чувашии

06:29 Власти, представители силовых структур, жители Хакасии в День памяти и скорби 22 июня почтили память павших в Великой Отечественной войне. Об этом: В Хакасии почтили память погибших в годы войны

06:41 В Ульяновской области в школьных лагерях прошли торжественные линейки и минуты молчания, дети также присоединялись ко всероссийским тематическим акциям.

07:01 В Свердловской области 22 июня прошли акции в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Они объединили тысячи людей. Об этом: Уральцы почтили память павших в годы войны

08:44 В Самаре зажгли более 10 тысяч свечей в память о героях Великой Отечественной войны. samregion.ru

09:49 В деревне Сивково Калужской области состоялось торжественное открытие памятного стенда, на котором собраны фотографии жителей — участников Великой Отечественной войны, сообщает городская дума Калуги. Об этом: В калужской деревне Сивково открыли стенд с фотографиями участников войны

10:06 22 июня, в День памяти и скорби, заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова приняла участие в памятных мероприятиях в Волгоградской области. В этот день в хуторе Луговский Перекопского сельского поселения Клетского района состоялся траурный митинг у братской могилы советских воинов, погибших в ходе Сталинградской битвы. В их числе были и воины-забайкальцы. Они сражались в составе знаменитой 321-й (Сибирской) стрелковой дивизии.

10:28 Торжественные церемонии перезахоронения останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, провели в День памяти и скорби в двух муниципалитетах Белгородской области. С почестями проводили 77 красноармейцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Белгородской области перезахоронили останки 77 красноармейцев

11:32 Ко Дню памяти и скорби в Ленинградской области предают земле вновь найденные останки бойцов Красной армии. lenobl.ru

13:48 Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Александр Лукашенко процитировал министра иностранных дел Германии, отметив, что Хайко Маас заявил о необходимости распространить санкции на сектора белорусской экономики. При этом Лукашенко сказал: «Читай, пусть подохнут там. Так и хочется спросить автора этих строк: господин Маас, вы кто? Вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично. Хотя бы перед своим народом. Не надо каяться на публику за грехи своих предшественников. Грош цена этим покаяниям, которые мы еще недавно слышали в «Тростенце» от президентов Австрии и Германии. Никакие слова не спрячут реальные замыслы». Подробности в материале: Лукашенко поинтересовался, не нацист ли глава МИД Германии

13:54 Пока нет понимания относительно даты личной встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил 23 июня. Он пояснил, что при необходимости российский и германский лидеры созваниваются, и в этом смысле дефицита инструментария для общения нет. Путин и Меркель условились о личном контакте в телефонной беседе 22 июня, когда глава германского правительства позвонила президенту России по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.

13:58 Запад уже ведёт войну против Белоруссии, а не против «режима Лукашенко». Об этом 22 июня заявил Александр Лукашенко, обращаясь к западным политикам на памятных мероприятиях в мемориальном комплексе «Брестская крепость — герой», посвященных 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. «А они (Запад. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) потом придут нас «спасать». Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет и впредь», — поведал Лукашенко. Читайте подробнее: Лукашенко: «Мы оказались сильнее, чем наши предшественники в 41 году»

14:50 Митинг-реквием, посвященный Дню памяти и скорби, прошел в Ульяновске. ulmeria.ru