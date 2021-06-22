Минск, , 07:50 — REGNUM Российские власти не перестанут поддерживать Белоруссию после того, как ЕС ввел новые санкции против белорусских властей. Об этом 21 июня заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

«Мы не бросим Белоруссию», — сказал дипломат, слова которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Россия собирается оказывать поддержку соседнему государству вплоть «до самых критических обстоятельств». Он подчеркнул, что существует как «оптимистический сценарий», так и «пессимистический».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня МИД Австрии объявил, что страны ЕС договорились ввести новые санкции в отношении предприятий и властей Белоруссии. Ограничения поддержало руководство Сербии.

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