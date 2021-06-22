Салехард, 22 июня, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Ямальские учёные Научного центра изучения Арктики восстановят древние технологии обработки шкур северного оленя, став участниками международного гранта от Совета по исследованиям в области социальных и гуманитарных наук Канады. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Возвращение к истокам

Вместе с канадскими коллегами ямальские исследователи реконструируют древние и средневековые орудия труда, а также технологии обработки шкур северного оленя, проведут аналогии с выделкой шкур ненецкими и хантыйскими мастерами в наши дни.

Исследовательская работа будет проводиться на материалах археологических памятников Ямала — Усть-Полуй, Ярте 6 и Тиутей-Сале.