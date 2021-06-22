Вашингтон, , 07:16 — REGNUM Диалог с Россией, посвященный вопросам стратегической стабильности, планируют продолжить в ближайшее время власти США, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 21 июня на брифинге.

Она напомнила, что переговорный процесс по этой теме был запущен по итогам встречи российского президент Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, выпустивших соответствующее совместное заявление.

Псаки подчеркнула, что достигнутые договоренности предусматривали продолжение переговоров и проведение дополнительной работы по проблеме стратегической стабильности.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал заявление Владимира Путина и Джо Байдена по стратегической стабильности. Он выразил надежду, что указанные договоренности приведут к усилению контроля над вооружениями и сокращению ядерных арсеналов в мире.

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