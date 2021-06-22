Гонконг, Китай, , 07:48 — REGNUM Политическое убежище в других странах за последние два года получили порядка 470 антиправительственных активистов, сбежавших из Гонконга. Об этом со ссылкой на собственные подсчёты 22 июня сообщает газета South China Morning Post.

По данным издания, больше всего беглецов, которые опасались преследования за участие в массовых протестах 2019 года, приняли Австралия и Великобритания. Часть оппозиционеров получили убежища в США, Канаде, Германии и Новой Зеландии.

По мнению экспертов, Гонконг имеет репутацию города с высоким уровнем жизни и верховенством права, в связи с чем его жителям добиться получения политического убежища за рубежом достаточно трудно. Для этого, по словам директора Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Стива Цанга, они должны доказать, что сталкиваются с реальными угрозами преследования со стороны властей. Продолжительность рассмотрения такой заявки властями Великобритании может достигать нескольких месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге в здании медиахолдинга Next Digital Media, принадлежащего арестованному в декабре 2020 года оппозиционному магнату Джимми Лаю, утром 17 июня прошли обыски и задержания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге задержали пятерых сотрудников оппозиционного медиамагната