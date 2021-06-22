22 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Китайцы в очередной раз убедились, что права человека — это лишь инструмент вскрытия других стран со стороны Запада под руководством США

Цинь Шихуан, , 07:59 — REGNUM На пресс-конференции министерства иностранных дел Китая от 21 июня репортер задал вопрос: уходящий в отставку конгрессмен из Канады сказал, что Канада — страна, построенная на основе угнетения коренных народов, а ее история запятнана кровью коренных народов. Канадская колониальная система не закончилась, но лишь обрела новую форму, и правительство Канады несет ответственность за продолжающиеся колониальные действия.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал:

«Мрачная история канадских школ-интернатов для детей аборигенов хорошо известна. Вред канадского правительства правам коренных народов выходит далеко за рамки этого. Канадская сторона должна глубоко задуматься над этим бесчеловечным поведением и не надеяться на несколько простых извинений и красивых слов как средство решения этой проблемы.

Канадская сторона утверждает, что является «образцом прав человека» и всегда говорит о правах человека. Однако она умалчивает о многочисленных преступлениях и стигматизации, от которых она не может отмыться. Это лицемерие и двойное навешивание ярлыков отвратительно. Канада должна перестать обманывать себя, столкнуться с собственными серьезными проблемами в области прав человека и должным образом учитывать историческую и мировую практику».

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили данный вопрос под соответствующей публикацией в паблике «Глобальное обозрение».

«А чего вы еще ожидаете от правительства, которое на государственном уровне занимается торговлей марихуаной и продает ее в убыток», — заявил один из пользователей.

На что ему ответили, что не нужно упоминать в одном предложении слова «Канада» и «марихуана», потому что это оскорбляет последнюю. Другие же комментаторы выразили свое восхищение жестким стилем Чжао.

«А есть также Соединенные Штаты, где индейцы были убиты и превратились в этнические меньшинства. Вот за ними реально имеется исторический должок, а на их руках кровь», — заявил Джонни.

При этом большинство пользователей согласилось со словами Чжао, что имеет место лицемерие в глобальном масштабе, которое особенно ярко проявляется со стороны США и их западных союзников.

«Страны, которые каждый день говорят о правах человека, обычно являются странами с наименее защищенными правами человека. Это похоже на человека, у которого нет денег и он хвастается каждый день, что он богат», — отметил Чжан Юнь.

«У меня все время складывается ощущение, что в некоторых странах есть свои собственные определения прав человека», — согласился «Путешественник 1223».

Гуляющие по улицам Вашингтона Russian.news.cn

«На самом деле, Запад может спровоцировать так много стран распространять слухи о проблеме прав человека в Китае потому, что они сочувствуют ему», — заметил GGX

«Настало время написать историю американского геноцида с позиции Китая», — добавил «Ривенделл».

"Запад говорит о правах человека ради вмешательства во внутренние дела других стран. Пока вы подчиняетесь Западу, Запад не заботится о ваших проблемах с правами человека», — отметил sxdyg.

«Согласно западной концепции, не все люди являются людьми, только они сами обладают правами человека», — уверен еще один пользователь.

«Они не относятся к аборигенам как к людям. За исключением их расы, все остальные — собаки. Вот как они думают. Существует также вид мышления, что одни — высокопоставленные расы, а их собственная раса — собаки», — заметил Карлтон.

Пользователи едины во мнении, что права человека — это лишь специальная ширма, а также инструмент насаждения другим странам воли Запада. И на самом деле никого не волнует реальное положение дел с правами человека.