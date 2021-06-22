Чебоксары, , 06:35 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности руководителя регионального Фонда развития промышленности Александр Спиридонов, который проработал на данной должности менее года. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Кадровое решение принято 21 июня. Отправлен в отставку руководитель автономного учреждения «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» (подведомственное министерству промышленности и энергетики) Александр Спиридонов, который был назначен на пост 8 июля 2020 года и продержался в данной должности чуть менее года.

Отметим, что в 2020 году принято решение об объединении Корпорации развития Чувашии и Фонда развития промышленности, которые станут основной для создания института развития. Речь идёт не о ликвидации структур, а об их реформировании: корпорация, которая создана в 2002 году, переходит в управлении фонда, учреждённого в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директором МФЦ в Чувашии назначенМихаил Анисимов, который ранее возглавлял мининформполитики.