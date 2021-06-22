Москва, , 04:50 — REGNUM США пытаются принять Украину в НАТО и вбить клин в отношения между Китаем и Россией, что в равной степени неприемлемо для России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Это ничего не меняет в динамике мира. Мы пытаемся придать этим перфомансам, которые происходят на поверхности значение глобального фактора движения мира. А они уже не играют роли. Потому что сверху идет какой-то разговор, а под этим разговором движутся тектонические мощнейшие силы, они движутся все в том же и том же направлении. Российская Федерация никогда не даст забить клин в ее отношения с Китаем. Этого не будет. Эта идея Байдена провалилась», — заявил Кургинян.

Все остальные идеи, которые обсуждались во время встречи лидеров двух стран, это лишь шум бессмысленных слов, которые произносятся во имя этого самого шума. По его словам, это движение тектонических плит идет в двух направлениях, которые для нас неприемлемы. Первое — это недопустимое принятие Украины в НАТО, второе — это недопустимые попытки вбить клин в отношения России и Китая.