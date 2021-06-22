Москва, , 04:42 — REGNUM Советский Союз был единственной ипостасью России, при которой она была мировой сверхдержавой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Советский Союз был единственной ипостасью русской империи, которая была на втором месте по экономике и была в полной мере сверхдержавой. А вот каждый раз, когда Россия, ненавидимая Западом, имеет не второе место в мире, а имеет седьмое, возникает крымский сценарий, при котором любое объединение западных стран и любая мощная коалиция вызывает у России массу проблем. Конечно, ядерное оружие резко облегчает эту проблему, но тем не менее. Значит главный вопрос в том, что великое достижение большевизма заключается в том, что ценой этой демократии [пожертвовав ею], то есть болтовни, он сумел вывести страну с седьмого-десятого места на второе и выиграть войну», — заявил Кургинян.

Сегодня Россия фактически повторяет опыт Российской Империи, которая, находясь в отставании от стран Запада ведет войну против всего коллективного Запада, чей совокупный экономический потенциал многократной превышает потенциал российский. И это та проблема, которая возникла после добровольного отказа России от своей сверхдержавной мощи во имя «объединения с Западом». Объединения не случилось, конфронтация нарастает, а былого потенциала у нас нет.