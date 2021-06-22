Москва, 22 июня 2021, 04:42 — REGNUM Советский Союз был единственной ипостасью России, при которой она была мировой сверхдержавой, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Сегодня Россия фактически повторяет опыт Российской Империи, которая, находясь в отставании от стран Запада ведет войну против всего коллективного Запада, чей совокупный экономический потенциал многократной превышает потенциал российский. И это та проблема, которая возникла после добровольного отказа России от своей сверхдержавной мощи во имя «объединения с Западом». Объединения не случилось, конфронтация нарастает, а былого потенциала у нас нет.