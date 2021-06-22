Москва, , 04:29 — REGNUM Учреждение «Дня шахида» в Татарии говорит о том, что антирусский радикализм уже укоренился в муфтияте, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Муфтият Татарстана уже официально принял решение праздновать «День шахида», то есть день борьбы татарского народа против русских. Если раньше этим занимались радикалы, почти экстремисты, которых еле-еле терпели, то теперь это уже муфтият. Значит, мы не может сказать, что за нас не берутся с новой силой. И мы как-то странно себя ведем в этом смысле, если мы решили, что у нас будет борьба за умы. Так где же борьба за умы? Где заявление партии ЛДПР по этому поводу, где заявления других партий? Все промолчали. Там казанский стрелок возник, а потом бац и решение. И как будто вообще ничего не произошло», — заявил Кургинян.

Сам факт того, что такое стало возможным говорит о том, что против России и против ее целостности ведется война уже на территории самой России. И это на фоне как бы «нормализации» отношений с Турцией, которая в этом играет не последнюю роль.