Москва, , 04:24 — REGNUM Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Джо Байденом продолжил считать США врагом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Путин сказал абсолютно однозначно, что США назвали нас врагом и поддерживают все силы, подрывающие нас изнутри. Путин заявил, что по-прежнему мы говорили друг с другом как враги, которые хотят, чтобы в отношениях были правила, чтобы не сорвать резьбу окончательно… Этот тезис «враг» он имеет очень серьезное значение, а пресс-секретарь президента прямо сказал, что мы поняли, что они готовы принять Украину в НАТО и мы будем действовать соответственно», — заявил Кургинян.

По его словам, это означает, что для России вопрос вхождения Украины в НАТО является экзистенциальным и не подразумевает каких-либо уступок по этому базовому вопросу.