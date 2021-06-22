Москва, , 04:14 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом открыла новую эпоху, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«О какой новой эпохе мы говорим? Это новая эпоха чего? А мне кажется, что все произошло наоборот. На самом деле Путин приехал разговаривать с Байденом с позиции расколотого мира, который оформляется. Он приехал как президент поправок к Конституции, как президент страны, которая этими поправками фактически от постоянного построения институтов глобализации и вхождения в Западный мир… Этот раскол никуда не делся и деться не может», — заявил Кургинян.

По его словам, главным оформителем этого раскола будет сам президент США Джо Байден. Блоковый мир неизбежен еще и потому, что американцам надоела борьба с терроризмом и за права человека, поэтому они решили объявить войну авторитаризму. При этом, считалось, что главным врагом в этой войне будет Россия, однако США направили основные силы на Китай.

«Они внаглую, я не думал, что так можно, начали забивать клинья в отношения между Россией и Китаем… Встревожились китайцы. Главная цель политика Байдена была простая — забить клин в отношения между Россией и Китаем. При чем они говорят, что, если русские будут укреплять отношения, они с этим укреплением мультиплицируют военные возможности Китая. Они этого боятся», — продолжил эксперт.

Он также отметил, что никаких других крупных целей у США не было и притом они решали ее очень грубо. Добиться ничего не удалось.