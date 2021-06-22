Иерусалим, , 03:53 — REGNUM В ходе произошедших 21 июня столкновений с полицией Израиля в квартале Восточного Иерусалима Шейх-Джаррах, где израильские власти планируют изъятие домов у живущих там арабских семей, ранения получили не менее 20 палестинцев. Об этом со ссылкой на заявление палестинского общества Красного Полумесяца сообщает радиостанция Saut Al-Aqsa.

«Двадцать человек пострадали в результате агрессивных действий оккупантов против палестинцев в Шейх-Джаррахе», — цитирует палестинская радиостанция сообщение медиков.

По данным Saut Al-Aqsa, в квартале в настоящее время продолжаются столкновения с израильскими силовиками, которые применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе столкновений с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан 18 июня ранения получили не менее 386 палестинцев.

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