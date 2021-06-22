Лондон, , 02:28 — REGNUM Глава МИД Великобритании Доминик Рааб проведет во Вьетнаме переговоры по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Сообщается, что Рааб намерен посетить Вьетнам, Камбоджу и Сингапур для проведения переговоров о возможном присоединении к ТТП. Он проведет переговоры с вьетнамским президентом Нгуен Сан Фуком, а главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном и заместителем главы правительства Фам Бинь Минем. Рааб обсудит как вопросы партнёрства Лондона и Ханоя, так и вопросы безопасности, борьбы с изменениями климата и борьбы с преступностью.

После визита во Вьетнам Рааб направится в Камбоджу. Отмечается, что это будет первый визит главы МИД Великобритании в королевство за последние 30 лет.