Париж, 22 июня 2021, 02:26 — REGNUM Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен 20 июня позвала французов на выборы, своё обращение она опубликовала в Twitter.
В результате подсчета голосов, лидирует партия Республиканцы, у которой больше 28% процентов голосов, на втором месте «Национальное объединение» — 19,3%, на третьем Социалистическая партия — 15,8% голосов. Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что «голосовать это не опция, а необходимость».
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