Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен проинформирует лидеров ФРГ, Италии и Франции об итогах встречи американского президента Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным в Женеве во время визитов в эти страны, сообщил 21 июня и. о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер на специальном телефонном брифинге.

Визит Блинкена в Берлин, Париж, Рим и Ватикан запланирован в период с 22 по 29 июня.

«У нас были брифинги в НАТО с союзниками, возможности для некоторых разговоров, но я вижу, что (тема российско-американского саммита — ред.) <…> поднимается в их беседах. Теперь у нас появляется возможность более подробно обсудить это в двустороннем формате с каждым из упомянутых государств», — сказал Рикер.

Переговоры лидеров России и США прошли в Женеве 16 июня. На встрече Владимир Путин и Джо Байден договорились начать проработку ряда вопросов, в которых заинтересованы и Россия, и США. К ним, в частности, относится восстановление работы посольств и выдачи виз.

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