Москва, , 02:12 — REGNUM Геополитической фантазией является мнение бывшего польского министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу угрозы, которая якобы исходит со стороны России. Об этом 21 июня написал на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Парламентарий отметил, что знает экс-главу МИД Польши и неоднократно встречался с ним.

«Не раз встречался с Сикорским. Он слишком страстен для политика и склонен к геополитическим фантазиям», — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, подобные опасения бывшего министра беспочвенны.

«Россия не вторгнется в Прибалтику, немцы не почувствуют угрозы, а Польша так и будет в нетерпении ждать, что на неё нападут с востока, но этого не случится. Поруганные ожидания!» — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня Радослав Сикорский заявил, что Германия «просто не чувствуют угрозы со стороны России» благодаря Польше и прибалтийским республикам, которые защищают «более богатые страны Запада». Он добавил, что «РФ должна будет вторгнуться в Прибалтику, чтобы немцы очнулись».

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