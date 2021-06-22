Белград, , 00:57 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович прибудет с трехдневным визитом в Российскую Федерацию, где по приглашению министра обороны генерала армии России Сергея Шойгу с 22 по 24 июня примет участие в Девятой московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Участники московской конференции традиционно обсудят текущие проблемы и тенденции в области международной безопасности, Стефанович также проведёт двустороннюю встречу с Шойгу.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 18 июня встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, с которым он пришёл к выводу, что каждый визит сербских или российских чиновников является свидетельством высокой степени взаимопонимания и свидетельством тесного сербско-российского сотрудничества.