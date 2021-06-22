Белград, , 00:28 — REGNUM Не исключено, что за взрывами на фабрике боеприпасов «Свобода» в сербском городе Чачак стоят российские спецслужбы. Такое подозрение озвучил 21 июня эксперт Института международной и национальной безопасности (Сербия) Дарко Трифунович в эфире сербского телеканала «Прва».

Трифунович напомнил, что на фабрике «Свобода» все производственные линии обновлены, и что даже сам президент Сербии Александр Вучич засомневался в том, что взрывы были случайными, так как они произошли в помещениях, где нет электропроводки.

«Я бы организовал расследование на предмет диверсии», — сказал Трифунович, добавив, что подобные инциденты недавно произошли в Чехии и Болгарии.

«Болгария и Чехия ведут расследование против российской секретной службы ГРУ и их подразделения 29 155, которое подозревается в организации взрывов на военных складах, по поводу которыъ считали, что с них идут поставки (артиллерийского) вооружения на Украину», — заявил Трифунович.

В этот же день сербский журналист и политик Зоран Остоич в эфире телеканала «Пинк» повторил тезис о том, что за взрывами на фабрике «Свобода» могут стоять российские спецслужбы, но при этом он не исключил, что произошедшее могло быть сигналом сербскому руководству после визита британского министра обороны Бена Уолеса. «Я бы это связал с визитом британского министра и с договором, который он подписал с Вучичем о противодействию чужому злокачественному влиянию», — сказал Остоич.

Напомним, что владелец телеканала «Пинк» Желько Митрович считается одним из приближенных Александра Вучича. Бывшая супруга президента Сербии Ксения Вучич является директором одного телеканалов медийной корпорации «Пинк» — «Пинк 3».