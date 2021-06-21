Москва, , 23:51 — REGNUM На съезде партии «Единая Россия» секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка партии на выборы депутатов Госдумы.

Первая «пятерка» кандидатов была обозначена в следующем порядке: министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель штаба «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Пятерка» Владимира Путина собрана идеально, и поделена по специальностям. Два первых лица, конечно, не связаны с политикой, а связаны с государственной властью», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Они очень хорошо подобраны — потому что Сергей Шойгу довольно популярен сейчас, и он был популярен всегда. Но для меня большая неожиданность, что среди простых людей так популярен министр иностранных дел Сергей Лавров. Отчасти это понятно, потому что он — «лицо страны», он часто делает важные заявления. Но, с другой стороны — он карьерный дипломат, и мир внутренней политики — не совсем его мир. И он — флаг, несомненно. И важно, что он популярен в мире обычных, совершенно обычных людей», — отметил Дмитрий Журавлев.

«Что касается трех других — они важны для разных групп населения России, и являются носителями решений для разных задач — медицина, социальная сфера, защита детей», — подчеркнул эксперт.

«Это идеальное сочетание пяти людей, при этом сочетание высших чиновников — «обитателей Кремля», и людей, которые к Кремлю никакого формального отношения не имеют. Это принципиально важно для выборов. С одной стороны — «мы правящая партия», с другой стороны — «Вы можете не быть приближены к Кремлю, чтобы стать кандидатом в депутаты от правящей партии», — отметил Дмитрий Журавлев.

«И в результате есть некий образ, которым можно пользоваться. Это не значит, что, увидев эту «пятерку» все немедленно побегут голосовать за «Единую Россию». Но то, что это будет убедительным аргументом за нее голосовать — это факт», — завершил свой комментарий эксперт.