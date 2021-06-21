Багдад, , 23:28 — REGNUM Беспилотники нанесли удары по зоне аэропорта Багдада, в которой расположены военные США, сообщает 21 июня телеканал «Скай ньюс — Арабия».

Атака произошла вечером 21 июня.

О её результатах, а также о принадлежности дронов к какой-либо стороне конфликта, информации пока нет.

Подробности выясняются.

По утверждению военных США и Вашингтона, за подобными нападениями стоят шиитские формирования, подконтрольные Ирану.

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