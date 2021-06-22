22 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 07:57 — REGNUM Хорошо известный во всем мире флаг Соединенных Штатов Америки более не является символом оппозиции рабству и вообще — он устарел. Так считает афроамериканская певица и обладательница музыкальной премии Грэмми Мэйси Грей.

Горящий флаг США Tasnim News Agency

Певица обратилась к президенту и вице-президенту США Джо Байдену и Камале Харрис, а также к членам Конгресса:

Мэйси Грей, американская певица «Американский флаг был лишен своего уникального смысла. Благослови Бог тех фанатиков, они могут завладеть им (подразумеваются протестующие, которые пришли на митинг 6 января к Капитолию и, держа флаг США высоко над головой, потребовали отменить итоги голосования, согласно которым победил Джо Байден. — Д.Т.). Как и Конфедерация (Конфедеративные Штаты Америки), он износился, устарел, вызывает разногласия и не соответствует действительности. Он больше не олицетворяет демократию и свободу. Он больше не олицетворяет ВСЕХ нас. Несправедливо, что нас заставляют чтить его. Пришло время для нового флага».

Американские пользователи Twitter бурно обсудили идею многими любимой певицы.

«Я уважаю мнение Мэйси Грей. На самом деле я даже понимаю его. Тем не менее смена флага не изменит расистские ценности республиканцев или антивыборное христианское мышление. В конечном счете это ничего не даст, нам нужны правительственные органы и руководство, которые смогут на что-то повлиять», — пишет Wasley Hickok.

Мэйси Грей LivePict.com

«Ни за что!!! Это тот флаг, который мы чтим в Вашингтоне, и он потертый и рваный. В гимне написано про флаг. Можно добавить пару звезд в честь новых штатов, но это все, что нужно сделать. Нелепо даже предлагать это. Боже, благослови США и красный, белый и синий флаг», — указывает Matt H.

«Они зарабатывали на жизнь под этим флагом, а теперь хотят изменить его. Я бы предпочел, чтобы они просто сказали спасибо великой нации, которая дала им такую возможность, и уехали», — пишет Michael K. Barret.

«Его не нужно менять, но его нужно отвоевать у правых экстремистов. Те, кто действительно верит, что свобода и справедливость — для всех, должны носить его с гордостью. Он должен быть стойким символом идеалов открытой демократии и свободы», — верит Capitan America.

«Документы о моей семье хранятся в библиотеке Конгресса. Я — сын революции. Мои предки сражались в каждой войне с тех пор. Все пять моих братьев и сестер служили. Мой отец 2 раза воевал во Вьетнаме. Я — 5 раз, а мой старший и младший сыновья служат в Ираке. Флаг остается», — уверенно говорит RB Landry.

«Не поменяю флаг из-за мнения какой-то знаменитости. То, что обозначает флаг, никогда не менялось. Неспособность людей в этой стране жить в соответствии с его значением — вот что нужно поменять», — считает Richard the Beard.

«Абсолютно нет. Эта страна и ее народ должны противостоять деградации культуры. У нас есть история, как и у любой другой страны на планете, и она в прошлом. Давайте работать над завтрашним днем и не зацикливаться на прошлом. Не живите в сожалении», — подсказывает KANN.

«Нельзя позволять знаменитостям иметь свое мнение», — пишет @Lover_Of_Tums.

«Я люблю флаг и патриотизм, который он олицетворяет. Вы можете называть меня как угодно, если это вас оскорбляет. Мне все равно», — заявляет Prepper Nation.

Напомним, губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил, что готов подписать законопроект о новом флаге штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации южных штатов.

Флаг штата Миссисипи до 2020 года

«Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец…» ― заявил Ривз.

Отметим, флаг американского штата Миссисипи является единственным в стране, на котором присутствует символика Конфедеративных Штатов Америки. Конфедерация южных штатов образовалась в результате выхода 13 южных рабовладельческих штатов из состава Соединённых Штатов Америки. Конфедеративные Штаты были противником Соединённых Штатов во время Гражданской войны в США.

Тэйт Ривз White House

Военный конфликт завершился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Условием возвращения южных штатов было принятие абсолютно новых конституций штатов, запрещающих рабство, и ратификация соответствующей поправки к Конституции США.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый снос памятников южанам и уничтожение символов Гражданской войны наблюдается в США на фоне массовых протестов против расизма, вызванных убийством сотрудниками полиции в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.