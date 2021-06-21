Белград, , 23:22 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич встретился 21 июня в парламенте Сербии с представителями некоторых оппозиционных партий, которые не представлены в парламенте, и проинформировал их о ходе диалога Белграда и Приштины. После мероприятия Вучич не стал встречаться с прессой.

Тем временем спикер сербского парламента Ивица Дачич отметил, что это была особая встреча, которая прошла в конструктивной атмосфере и была посвящена обсуждению самых насущных государственных вопросов.

«Все подчеркнули необходимость защиты национальных и государственных интересов. Сербия сильна в той степени, в которой она едина. Мне кажется, что эта встреча показала высокий уровень единства, государственного единства вокруг самого главного национального вопроса — вопроса Косово и Метохии», — процитировал телеканал РТС слова Дачича.

На встрече с президентом Вучичем присутствовали лидер партии «Двери» Бошко Обрадович, лидер «Демократической партии Сербии» Милош Йованович, глава движения «Хватит!» Саша Радулович, представитель партии «Заветники» Милица Джурджевич, а также заместитель председателя Сербской радикальной партии Александр Шешель и лидер «Здоровой Сербии» Милан Стаматович.

Напомним, что 22 июня Вучич выступит в парламенте Сербии. Он проинформирует депутатов о ходе переговоров с албанскими сепаратистами в Брюсселе.