Вашингтон, , 22:50 — REGNUM Треть граждан США считают победу Байдена на президентских выборах нечестными, сообщает 21 июня социологическая группа Монмутского университета.

По их утверждению, Джозеф Байден выиграл выборы в 2020 году благодаря мошенничеству.

С таким мнением согласились 32% опрошенных. Еще 61% согласились с тем, что Байден победил честно, а 7% не определились с ответом.

Отмечается, что из считающих победу Байдена нечестной половина людей не намерены признавать Байдена законным главой государства, а примерно столько же считают, что можно забыть об этом и «двигаться вперед».

Уточняется, что опрос проводился с 9 по 14 июня, участие в нём приняло 810 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Эмоции, манипуляции, растление — почему народ не способен понять политиков?