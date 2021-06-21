Милан, Италия, , 22:47 — REGNUM У лидера партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони «нет никаких разногласий» с главой самой популярной правой партии страны — «Лиги» Маттео Сальвини, об этом Берлускони заявил в понедельник, 21 июня.

На ближайших национальных парламентских выборах в 2023 году правые смогут сформировать, в том или ином смысле этого слова, единую партию, полагает Берлускони.

По данным итальянских социологов, совокупный рейтинг правоцентристских партий Италии составляет около 50%. Самые популярные — «Лига» и «Братья Италии» (20−22%). При этом социологи не уверены, что при объединении в одну структуру партии сохранят свой гипотетический совокупный рейтинг.