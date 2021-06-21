Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Посол США в России Джон Салливан вернётся в Москву для возобновления работы на текущей неделе. Об этом сообщил на брифинге 21 июня пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Он отметил, что Соединённые Штаты «сохраняют приверженность открытым каналам связи с правительством России для продвижения американских интересов и снижения риска просчётов в двусторонних отношениях».

Напомним, ранее сегодня в Госдепартаменте поприветствовали возвращение в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова.

Договорённость о взаимном возвращении послов была достигнута на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.

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