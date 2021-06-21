Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Администрация США не намерена заранее предупреждать Россию, в чём будут заключаться ответные меры в случае новых кибератак на американские компании или иные структуры, заявила 21 июня на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Мы заранее не сообщаем об ударах, которые намерены нанести», — сказала Псаки, отвечая на вопрос журналистов, почему президент США Джозеф Байден не заявил российскому президенту Владимиру Путину о мерах, которые Вашингтон примет в случае новых «кибератак России».

Псаки заявила, что России передан перечень секторов, кибератаки на которые Вашингтон «не оставит без ответа».

Как сообщало ИА REGNUM, США регулярно заявляют о «кибератаках российских хакеров», но ни в одном случае не представили каких-либо доказательств.

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