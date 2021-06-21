Анкара, , 21:51 — REGNUM Североатлантический альянс без Турции столкнётся с такими трудностями, что под угрозой окажется само его существование, заявил 21 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеобращении.

Такое заявление Эрдоган сделал, комментируя итоги саммита НАТО, прошедшего 14 июня в Брюсселе.

«Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить силу, но и просто существовать. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Турция признает важность сохранения НАТО даже после того, как была оставлена без поддержки в то время, когда больше всего в ней нуждалась», — заявил Эрдоган.

При этом турецкий президент обвинил НАТО в том, что «от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не проявило ожидаемой сильной воли».

В то же время Эрдоган подчеркнул, что ожидает «более искреннего и сильного вклада» НАТО в борьбу с Рабочей партией Курдистана в южных районах Турции.

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